Вашингтон, 19 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В 2022 году цены на процессоры и видеокарты продолжат расти. Об этом 19 января сообщил в своей статье автор журнала PC Gamer Крис Шевчик.

Видеокарты

Журналист напомнил, что ранее крупнейший производитель электронных компонентов TSMC проинформировал своих клиентов о планах поднять цены на продукцию на 20%. Он отметил, что компания AMD сильно зависит от TSMC и при этом крайне не заинтересована в повышении цен из-за конкуренции с Intel.

Что касается Nvidia, то, по имеющейся информации, она уже заплатила аванс, чтобы использовать мощности тайваньского производителя компонентов для выпуска видеокарт серии RTX 40, которые, как предполагается, будут представлены в конце 2022 года. Шевчик отметил, что редакция PC Gamer «содрогается» от мысли о том, какова будет стоимость флагмана линейки в ситуации, когда видеокарты 3090 Ti могут стоить до $4 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что из-за мирового дефицита компонентов Sony решила не останавливать производство консолей PlayStation 4. Инсайдеры утверждают, что в 2022 году компания планирует выпустить около 1 млн этих устройств.