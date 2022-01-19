Москва, , 15:46 — REGNUM Падение котировок акций российских компаний продолжается уже третий месяц, являясь самым значительным с весны 2020 года, когда распространение коронавируса и конфликт между участниками ОПЕК+ обвалили цены на нефть до тридцатилетних минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

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«Сейчас же, напротив, цены на нефть достигли максимумов с 2014 года, сделав заявку на пробой долгосрочного нисходящего тренда, тянущегося с 2008 года.

При этом на многолетних максимумах находятся также цены на другие российские экспортные товары, рекордных уровней достигли резервы Центрального банка РФ.

Текущее снижение, поводом для которого стало обострение геополитической ситуации, обусловлено в первую очередь тем, что ФРС США планирует ужесточать монетарную политику.

Стоимость денег станет выше, поэтому инвесторы стараются сейчас выйти из рисковых активов. Но кардинальных угроз для российской экономики это не несет.

При этом надо учитывать, что по итогам прошлого года многие отечественные компании выплатят огромные дивиденды, и чем дешевле становятся их акции сейчас, тем более выгодной станет их покупка в расчете на получение дивидендов.

Рубль также существенно недооценен, что с учетом высокой ключевой ставки ЦБ РФ существенно повышает привлекательность вложений в российские облигации.

Так что уже в ближайшие недели, если геополитическая ситуация не обострится ещё больше, откроется прекрасная возможность для вложения в российские активы по привлекательным ценам», — дал прогноз эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рублевый индекс Московской биржи на открытии торгов 19 января опустился более чем на 2%. Накануне рынок пережил самый значительный обвал с марта 2020 года, потеряв весь рост 2021 года — более 15%.

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