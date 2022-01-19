Москва, 19 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. На расстоянии в 2 млн км от Земли пролетел потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1). Об этом 19 января сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Астероид

Отмечается, что телескоп Института прикладной математики (ИМП) имени М. В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) смог заснять указанный потенциально опасный астероид.

«Кадры получены в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальную дистанцию. В 21:51 мск 18 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от нас (для понимания: это почти в пять раз дальше Луны)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что астероид 1994 PC1 размером около 1 км был обнаружен в 1994 году обсерваторией Сайдинг-Спринг и считается потенциально опасным, так как пересекает орбиту Земли. Астероид совершает один оборот вокруг Солнца за 572 суток.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января обсерватория Цзыцзиньшань при Китайской академии наук сообщила, что астероид размером в половину футбольного поля должен пролететь вблизи Земли в следующем месяце, не представляя угрозы для планеты.