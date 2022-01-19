Москва, , 15:44 — REGNUM Россия признана полностью соблюдающей конвенцию Совета Европы против применения допинга. Об этом 19 января сообщается на сайте министерства спорта РФ.

Допинг

Вывод основан на докладе о соответствии РФ положениям конвенции Совета Европы. Этот доклад подготовлен по итогам оценочного визита мониторинговой группы Совета Европы в Москву, который прошёл 21−23 сентября 2021 года.

Отмечается, что доклад одобрен всеми странами антидопинговой конвенции.

«Доклад Совета Европы является объективным подтверждением эффективности государственной системы борьбы с допингом в спорте в России», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

По его словам, Россия пригласила представителей Совета Европы в Москву для проведения открытой презентации доклада среди заинтересованных сторон.

В документе говорится, что в России создана всесторонняя госпрограмма по борьбе с допингом, действует комплексная образовательная программа, разработана правовая база с целью ограничения доступности, владения, распространения, продажи и использования запрещённых средств и методов.

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