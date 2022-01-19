Москва, , 15:42 — REGNUM На парковке торгового центра «Авиапарк» в Москве произошла массовая драка, сообщает 19 января радиостанция «Говорит Москва».

Драка Amshudhagar

СМИ уточнило, что конфликт случился вечером 18 января на парковке ТЦ, а также опубликовало видеозапись, сделанную очевидцами. На кадрах видно скопление молодых мужчин, некоторые из которых принимают непосредственное участие в потасовке.

«По предварительной информации, никто не пострадал», — рассказали в радиостанции.

Предполагается, что в драке принимали участие иностранные граждане.

https://twitter.com/govoritmsk/status/1483775565542969344