* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:40 — REGNUM Первая экономическая встреча талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с участием представителя ООН состоялась 19 января в президентском дворце в Кабуле. Амир Хан Моттаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвал США высвободить активы Афганистана, и заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были готовы к переговорам по всем вопросам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ana.press

Моттаки также заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли важные шаги для установления региональных связей и экономических отношений с другими странами.

«Мы призываем США разблокировать замороженные деньги Афганистана и готовы обсудить все вопросы», — добавил он.

Он подчеркнул, что правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установило хорошие отношения со странами мира и что они являются сторонниками отношений, основанных на сбалансированной политике.

Дебора Лайонс, специальный представитель ООН по Афганистану, заявила в ходе встречи, что ООН продолжает переговоры по размораживанию валютных резервов Афганистана и надеется, что они смогут прийти к какому-либо соглашению.

Однако, по её словам, проблемы, вызванные замораживанием валютных резервов Афганистана, должны решаться в результате совместных усилий государственного и частного секторов. Лайонс также отметила, что она выступает за отмену санкций против правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Она добавила, что Организация Объединенных Наций работает над выплатой заработной платы афганским врачам и учителям.

«Экономические проблемы в Афганистане должны решаться в долгосрочной перспективе», — сказала она, имея в виду переговоры с премьер-министром правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по решению долгосрочных экономических проблем.

Спецпредставитель ООН по Афганистану подчеркнула, что помощь, оказываемая народу Афганистана, недостаточна и должна быть увеличена.

Критикуя процесс доставки помощи агентствами по оказанию помощи, премьер-министр «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал: «Учреждения, называющие себя правозащитниками, вызвали гуманитарный кризис, способствуя замораживанию активов Афганистана».

Он подчеркнул, что в последние годы ничего не было сделано для укрепления инфраструктуры в Афганистане, и что базовая помощь должна продолжаться до тех пор, пока экономика Афганистана не станет самодостаточной.

Моттаки призвал Соединенные Штаты высвободить активы Афганистана, условием освобождения которых администрация президента США Джозефа Байдена поставила формирование инклюзивного правительства, признающего права человека, особенно прав женщин и девочек, и борьбу с терроризмом.