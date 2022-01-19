Рязань, , 15:59 — REGNUM Дело в отношении компании, оказывающей услуги по освобождению призывников от военной службы, возбудило Рязанское УФАС, сообщили ИА REGNUM 19 января в пре6сс-службе ведомства.

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Расследование ведётся в отношении ООО «Медицинско-правовая компания», которая ведёт свою деятельность в нескольких российских субъектах и оказывает призывникам юридическую и медицинскую помощь с целью получения ими отсрочки или освобождения от прохождения воинской службы. Основанием для возбуждения дела стали жалобы горожан, посчитавших, что реклама компании дискредитирует Вооружённые силы РФ.

Эксперты оценили публикации компании и единогласно высказались о том, что они не соответствует требованиям законодательства — реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий. Дело находится на рассмотрении.