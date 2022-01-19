Таллин, , 15:38 — REGNUM Огромные счета за электроэнергию поставили в трудное материальное положение театры, музеи и другие культурные учреждения Эстонии. Об этом сообщил местный портал гостелерадиовещания ERR со ссылкой на министерство культуры.

Деньги на электричество Pxhere.com

Минкульт предлагает в качестве меры поддержки компенсировать таким учреждениям все 100% сетевой платы вместо нынешних 50%. В ведомстве убеждены, что компенсировать все расходов за сетевую плату можно быстро и без бюрократической волокиты.

«Наше предложение — чтобы сетевая плата была ноль, это значит, что государство компенсирует эти расходы. Это, конечно, требует политического решения, и, я думаю, что если мы с этим сможем справиться, это сделает ситуацию чуть полегче», — заявил министр культуры Тийт Терик.

В Морском музее Эстонии декабрьские счета оказались в 3,5 раза выше обычного. Его директор говорит: первоначально предложенная министром мера в 50% компенсации ситуации не исправит, но и не помешает, учитывая разность компенсаций за разные музейные объекты, как и разницу в расходовании электроэнергии.

В Русском театре Эстонии электричество зимой обычно обходилось в 3−3 500 евро в месяц. В счете за декабрь 2021 года значится сумма 9 500 евро.

Как жить дальше в условиях рекордных цен на электричество, пока неясно, признают руководители учреждений культуры Эстонии.