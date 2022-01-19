Самара, 19 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Подростка заподозрили в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма в Самарской области. Об этом 19 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, 15 января текущего года фигурант уголовного дела в социальной сети разместил сведения о готовящемся акте терроризма в жилом доме города Кинель.

«При этом, в качестве контактной информации подросток указал данные жителя Оренбургской области. Мотивом совершения преступления послужил денежный долг последнего перед знакомым подозреваемого», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении местного жителя 2007 года рождения было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжаются.