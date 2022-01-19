Москва, 19 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В последние 1,5 года колебания доли американских казначейских облигаций в российских резервах носят чисто технический характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Герб США

«Госбумаги США могут показывать заметное относительное увеличение, но доля их общем портфеле ЦБ РФ всё равно остается незначительной, редко когда превышая 1%.

В основном колебания связаны с рыночной конъюнктурой — в какие-то моменты облигации США выгодно продать, в другие — купить.

Периодически происходит перераспределение долей краткосрочных и дальних выпусков, что также определяется колебаниями кривой доходности.

Стратегическое же решение о существенном сокращении доли этих инструментах в российских активах было принято ещё в 2018 году и реализовано в довольно сжатые сроки.

Пока стратегический взгляд на этот актив у российского руководства не изменился, а учитывая постоянные угрозы санкций со стороны США, маловероятно, что он изменится в ближайшие годы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минфина США. Россия снизила объем вложений в государственные ценные бумаги США с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре 2021 года.

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