Подгорица, 19 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. За предыдущие десять лет операторы электронной связи инвестировали 600 млн евро, из них 450 млн евро за предыдущие пять лет, сообщил исполнительный директор Агентства электронных коммуникаций и почтовых услуг Черногории Дарко Гргурович.

Accomm.com 5G

«Мы удовлетворены долгосрочной тенденцией крупных инвестиций в этот сектор, что подтверждает наличие у нас стабильной и предсказуемой нормативно-правовой базы, которая создала равные условия для всех участников рынка», — сказал Гргурович.

Он заявил, что в 2020 году операторы инвестировали в развитие сетей и услуг 61 млн евро, в прошлом году инвестиции оценивались в 40 млн, хотя точные данные станут известны в начале этого года.

«В сфере электронных коммуникаций нехватка инвестиций недопустима, потому что это негативно скажется на бизнесе. Частые изменения и технологические инновации требуют инвестиций в исследования и разработки, а также внедрения новых технологий. Вот почему операторам важно постоянно отслеживать технологические тенденции, инвестировать в новые технологии и структурировать предложение услуг, чтобы обеспечить успешный бизнес. Операторы на черногорском рынке знают об этом, поэтому в этом году они планировали инвестировать 34 миллиона евро», — сказал Гргурович.

По его оценке, рынок электронных коммуникаций в Черногории продолжал развиваться в течение 2021 года.