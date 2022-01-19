19 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев все еще надеется получить от Германии вооружение, в котором нуждается страна.

Мирослава Романенко, , 21:24 — REGNUM Киев все еще надеется получить от Германии вооружение, в котором нуждается страна. Об этом 19 января заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Попрошайки Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР

Украинский дипломат уточнил в беседе с агентством DPA, что речь прежде всего идёт о немецких боевых кораблях, которые являются одними из лучших в мире. Мельник заявил, что они Украине крайне необходимы «для надёжной защиты протяженного побережья Чёрного и Азовского морей».

«Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, которые в настоящее время производят германские военно-промышленные концерны», — добавил он.

Дипломат вместе с тем посетовал, что Берлину не хватает «политической воли», чтобы поставить Киеву необходимое для украинской стороны оружие.

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Заявление украинского дипломата, фактически в очередной раз потребовавшего от ФРГ оружия, обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

"А то что?! Санкции наложит Украина на ФРГ?! Или отзовёт заробитчан?!» — с юмором задалась вопросом Елена С. о действиях Киева в связи с отказом Германии предоставить Украине требуемое.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov

«Причина такого хамского поведения стара и проста: примитивные дикари всегда воспринимают вежливость как знак подчинения, потому что в их культуре только раб проявляет вежливость при обращении к господину. Важные сеньоры же всегда хамовиты и агрессивны. Так что такое поведение украинских политиков вполне предсказуемо», — отметил Александр С.

«То есть бритты и Америка поставили вам просроченное оружие, а немцы должны целые корабли и ПВО новейшее дать? Нет уж, плавайте на надувных [лодках] и на своей подлодке», — смеется Роман К.

«И зачем вам новые? Вы еще старые не износили. А весла-то вытребовали на прошлые авианосцы?» — шутит «Лин Саха».

«Дай» вместо «здравствуй»… Я могу подсказать немецким товарищам, почему Россия отказалась от Украины…» — с сарказмом добавил Ингвар О.

«Немцы уже перевели надписи на Рейхстаге и не хотят повтора», — не без иронии отреагировала Татьяна З.

«Канцлеру ФРГ! Г-н канцлер, гоните гастарбайтера Мельника в шею!» — иронизирует Николай Ч.

Канцлер Германии Олаф Шольц Олаф Косинский

«Это примерно как бомж потребовал у миллионера подарить ему машину», — отметил Артур Р.

«Да-да… Как в 1991-м… отдайте им зброю (оружие. — М. Р.)… Они все продадут и сгноят», — написал Игорь А.

«Ракетами, бомбами, минами налаживать жизнь в регионе…». Твари», — не выдержал Олег Ч.

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