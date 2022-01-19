Красногорск, , 16:06 — REGNUM Более 300 подмосковных школ ждет капитальный ремонт в рамках федеральной программы. Об этом 19 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Программа рассчитана на пять лет. Особое внимание в части ремонтных работ планируется уделить сельским образовательным учреждениям.

«Порядка 4 миллиардов рублей будет финансирование из федерального в 2022 году. Всего планируется капремонт 328 школ. В 2022 году будут отремонтированы 62, в 2023-м — 73, в 2024—2026 годах — по 64−65», — сказал заместитель министра образования Подмосковья Андрей Лазарев.

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