Москва, 19 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. С февраля российские пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную на 8,6%. Об этом сообщила 19 января зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По её словам, принятие решения об индексации пенсий на 8,6% ожидается до конца января. Кроме того, выданные за декабрь и январь пенсии доиндексируют.

«Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — пояснила Бибикова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать страховые пенсии по старости в 2022 году на 8,6%. В 2021 году средний размер страховой пенсии по старости составлял 17 481 рубль, теперь он увеличится до 18 984 рублей.

Читайте также: Комиссия одобрила поправки об индексации пенсий на 8,6%