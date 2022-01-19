Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Разрыв почки 13-летняя жительница Санкт-Петербурга получила, пытаясь отобрать мяч у одноклассницы. Об этом 19 января ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Напомним, 18 января в детскую городскую больницу была госпитализирована учащаяся пятого класса. Врачи диагностировали у нее разрыв почки, состояние ребенка оценили как тяжелое. По данному факту правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга, несчастный случай произошел в школе №580 во время перемены в классном кабинете. Одна из учениц толкнула другую в плечо, после чего девочка упала вместе со стулом. В результате падения ребёнок получил серьезную травму.

«Учитель в сопровождении классного руководителя отвёл пострадавшую в медицинский кабинет, где ей была оказана первая помощь, оповещены законные представители ребенка, — добавили в районной администрации. — На следующий день после инцидента ребёнок был госпитализирован в детскую городскую больницу».

По факту травмирования подростка школой создана комиссия по расследованию, в учреждении также проводит проверку отдел образования администрации Приморского района.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил ИА REGNUM, что конфликт между одноклассницами произошел из-за мяча, который принадлежал другой школьнице. Пострадавшая пыталась забрать у одноклассницы мяч, но та не отдавала. В какой-то момент девочка толкнула стул, на которой подросток опиралась и, тот упал вместе с ней.

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