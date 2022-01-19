Кострома, , 16:45 — REGNUM В Костроме открыли памятник медикам, выполняющим врачебный долг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал настоятель Пантелеимоновско — Елисаветинского храма Дмитрий Сазонов. Памятник появился у стен церкви, расположенной на территории Окружной больницы Костромского округа No 1.

Памятник врачам в Костроме ОТРК «Русь»

«Смысл памятника не только в благодарности костромичей служению и трудам врачей, борющихся с болезнями, но и понимание вечности бытия», — уточняется на сайте храма.

Скульптурное сооружение выполнено в форме яйца, являющегося символом воскресения. Внутри него помещён барельеф врача, изучающего историю болезни. На нижнюю часть памятника нанесена надпись «Не бойся, Я с тобой!». Слова позаимствованы из книги пророка Исаии.

Средства на подготовку и установку памятника выделили благотворители. Скульптором выступил известный в Костроме мастер Иосиф Дашевский.

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