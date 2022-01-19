* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Пентагон заявил, что вертолеты бывшей афганской армии не будет возвращены в Афганистан для использования их талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вертолет Juhasz Imre

По сообщению информационного агентства «Шафакна», после падения предыдущего правительства ряд пилотов ВВС перелетели на вертолетах в Таджикистан и Узбекистан. Бывший президент Ашраф Гани также бежал в Узбекистан на вертолете.

Исполняющий обязанности министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Якуб недавно призвал Таджикистан и Узбекистан вернуть авиатехнику Афганистану. Однако пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил на пресс-конференции, что Пентагон работает над тем, чтобы решить судьбу этих вертолетов.

Кирби не стал вдаваться в подробности, но сказал: «Думаю, можно предположить, что вертолеты не будут отправлены в Афганистан для использования талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Представитель Пентагона сказал, что решение о вертолетах бывшей афганской армии еще не принято.

На пресс-конференции представителю Пентагона также задали вопрос об отчете специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR) о развале афганских ВВС.

Кирби ответил, что данные в этом отчете относятся к январю 2021 года. По его словам, в этом отчете признается давняя помощь США афганским ВВС. Представитель Пентагона заявил, что ВВС Афганистана действенно поддерживали наземные силы.

Он добавил, что проблемы, поднятые в отчете SIGAR, были выявлены министерством обороны США и представляют интерес для всех союзников Соединенных Штатов. Кирби заявил, что США были привержены поддержке афганских ВВС.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул, афганские ВВС быстро развалились. Эксперты говорят, что афганские ВВС, которые в то время, как утверждали бывшие правительственные чиновники, самостоятельно выполняли 96% операций, в значительной степени полагались на поддержку НАТО. По мнению экспертов, развал афганской армии начался задолго до падения Кабула.

Отвечая на вопрос о признании правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представитель Пентагона сказал, что это зависит от Государственного департамента США, но подчеркнул, что правительство США согласно с тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны уважать права человека и гражданина. Кирби также заявил, что на Соединенных Штатах лежит важная и серьезная ответственность в борьбе с терроризмом, и что они обладают большими возможностями в этом отношении и будут использовать все средства для того, чтобы Афганистан не стал убежищем для террористов.