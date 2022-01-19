Москва, 19 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Власти России будут делать все возможное дипломатическими средствами, чтобы не допустить вступления Украины в Североатлантический альянс, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Это то, что находится в центре интересов безопасности России. И мы сделаем все возможное, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты решения, которые были предложены США предлагают путь вперед — найти дипломатическое решение», — сказал Рябков на площадке клуба «Валдай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия не готова бесконечно ждать от США и НАТО ответа по гарантиям безопасности, Москве нужен письменный, прямой и понятный ответ.

Читайте также: Рябков: Россия предпочла бы договориться о безопасности прежде всего с США