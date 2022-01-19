Москва, , 15:28 — REGNUM Несмотря на то, что цены на газ для украинских потребителей растут уже не первый год, на какие-то серьезные вложения в изменение технологических процессов украинские предприятия не пошли, что делает их весьма уязвимыми, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цены на газ являются критичными не только для стекольной промышленности, но и для многих других её секторов, в частности, металлургии, химической промышленности, даже для животноводства.

Остановка этих предприятий чревата не только убытками для их владельцев, но и тем, что на фоне роста безработицы резко упадет потребительский спрос, тем самым вызвав кризис и в других секторах.

Соответственно, сократятся доходы бюджетов всех уровней, а вот госрасходы, в частности, на выплату пособий и поддержку жизненно-важных производств, придется увеличить.

Это вызовет падение рейтингов украинских облигаций и курса национальной валюты. При подобном развитии событий Украину могут спасти лишь новые кредиты.

В принципе, для США и ЕС объёмы финансовой помощи, необходимой для спасения дружественного режима, не являются существенными. Но такая помощь, вероятность возврата которой внушает серьезные сомнения, может вызвать серьезную внутреннюю критику.

В частности, основанием для нее могут быть обвинения украинского руководства в коррупции и опасения, что деньги в итоге будут заплачены за поставки из России.

Теоретически, можно было бы оправдать такие вложения, реально спровоцировав войну между Украиной и Россией. Но такое развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям.

Так что хочется надеяться, что кураторы Киева на это не пойдут», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение стоимости газа на Украине привело к остановке трех предприятий стекольной промышленности.

Читайте также: На Украине три стекольных завода остановились из-за роста цен на газ