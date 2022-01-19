Москва, 19 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Несмотря на то, что цены на газ для украинских потребителей растут уже не первый год, на какие-то серьезные вложения в изменение технологических процессов украинские предприятия не пошли, что делает их весьма уязвимыми, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

«Цены на газ являются критичными не только для стекольной промышленности, но и для многих других её секторов, в частности, металлургии, химической промышленности, даже для животноводства.

Остановка этих предприятий чревата не только убытками для их владельцев, но и тем, что на фоне роста безработицы резко упадет потребительский спрос, тем самым вызвав кризис и в других секторах.

Соответственно, сократятся доходы бюджетов всех уровней, а вот госрасходы, в частности, на выплату пособий и поддержку жизненно-важных производств, придется увеличить.

Это вызовет падение рейтингов украинских облигаций и курса национальной валюты. При подобном развитии событий Украину могут спасти лишь новые кредиты.

В принципе, для США и ЕС объёмы финансовой помощи, необходимой для спасения дружественного режима, не являются существенными. Но такая помощь, вероятность возврата которой внушает серьезные сомнения, может вызвать серьезную внутреннюю критику.

В частности, основанием для нее могут быть обвинения украинского руководства в коррупции и опасения, что деньги в итоге будут заплачены за поставки из России.

Теоретически, можно было бы оправдать такие вложения, реально спровоцировав войну между Украиной и Россией. Но такое развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям.

Так что хочется надеяться, что кураторы Киева на это не пойдут», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение стоимости газа на Украине привело к остановке трех предприятий стекольной промышленности.

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