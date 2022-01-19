Орел, , 15:28 — REGNUM Государственный инспектор управления по государственному надзору за техническим состоянием машин и других видов техники департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области предстанет перед судом по обвинению в 19 эпизодах получения взятки, злоупотребления должностными полномочиями, превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Трактор Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый, злоупотребляя полномочиями, получил через посредников от восьмерых жителей Орловской области взятки на общую сумму более 160 тыс. рублей. Деньги предназначались за постановку на учет тракторов и выдачу на них регистрационных документов без проведения их фактического осмотра. Также, полагает следствие, инспектор по просьбе своего знакомого, без заявления о предоставлении государственной услуги по регистрации трактора, зарегистрировал трактор, зная, что данного транспортного средства в действительности не существует.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.