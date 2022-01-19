Москва, 19 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов должен провести на карантине восемь дней перед вылетом в Пекин на Олимпийские игры. Об этом 19 января сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на старшего тренера команды Юрия Каминского.

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В начале января Латыпов заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) и остался там на карантине.

«Китайцы объявили, что Латыпову ещё восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел», — сказал Каминский.

По его словам, Латыпов уже пять раз сдавал тесты, и все были отрицательные. Если ему придётся сидеть на карантине, то он сможет вылететь в Китай только 28 января, тогда как вся команда отправится на Игры 26 января.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.