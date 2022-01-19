Кишинёв, , 15:26 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду назначила новым вице-премьером «по реинтеграции» Олега Серебряна. Об этом 19 января сообщает пресс-служба главы государства.

Приднестровье. Карта

Сообщается, что новоназначенный вице-премьер принёс присягу в присутствии Санду. Она отметила, что Серебрян имеет большой опыт дипломатической работы, что должно пригодиться в ходе переговоров по приднестровскому урегулированию.

«Наша задача — найти мирное и дипломатическое решение приднестровского конфликта. Решение, которое будет учитывать независимость и суверенитет Молдовы и позволит создать функциональное государство», — заявила Санду.

Напомним, предыдущий вице-премьер «по реинтеграции» Владислав Кульминский ушёл с поста в ноябре 2021 года. Он сказал, что это связано с семейными обстоятельтсвами. Серебрян до этого был послом Молдавии в Германии.