Минск, , 15:25 — REGNUM Гомельский городской отдел следственного комитета Белоруссии завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности в отношении детей и подростков, совершённых на территории Гомеля, Минска, Могилёва и Гродно. Потерпевшими по уголовному делу признаны 5 мальчиков 2004—2006 года рождения. Дело передано в суд, обвиняемый содержится под стражей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из ОВД администрации Новобелицкого района г. Гомеля, установлен 36-летний житель столицы, который в 2019—2021 годах в социальной сети «ВКонтакте» вел активную переписку с заведомо малолетними и несовершеннолетними мальчиками, в основном в возрасте от 13 до 15 лет, проживающими на территории Минска и трех областных центров», — сказано в размещённой 19 января публикации на сайте СК Белоруссии.

Установлено, что обвиняемый входил в доверие к детям и подросткам, вёл переписки на темы сексуального характера, пересылал им порнографические фотографии, а также убеждал их сфотографировать обнаженные части своего тела и переслать эти фотографии ему. Обвиняемый совершил в отношении мальчиков из белорусских городов «мужеложство и иные действия сексуального характера».

Минчанину предъявлено обвинение по четырём статьям белорусского УК: ч.1 ст.168 (мужеложство и иные действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста); ч.1 ст.169 (развратные действия); ч.3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления); ч.2 ст.343 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение порнографических материалов, изображений, видеофильмов порнографического содержания с использованием сети Интернет, а равно их распространение несовершеннолетнему); ч.2 ст.343−1 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение порнографических материалов, с изображением несовершеннолетнего с использованием сети Интернет, а равно использование малолетнего и несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов).

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