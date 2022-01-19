Красногорск, , 15:24 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья планируется ввести в эксплуатацию 11 детских садов, построенных за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом 19 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Mos.ru

Ожидается, что подобные учреждения появятся в шести городских округах региона. В общей сложности эти дошкольные организации смогут принять 2166 детей.

Самый большой из 11 детских садов будет рассчитан на 360 мест. Его ввод в эксплуатацию за счет инвестора запланирован в Ленинском городском округе. В этом же муниципальном образовании достроят детский сад на 325 мест в сельском поселении Булатниковское вблизи деревни Дрожжино, отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Также четыре внебюджетных детских сада появятся в Красногорске, по два детсада планируют открыть в Балашихе и Лосино-Петровском, по одному — в Пушкинском городском округе и Мытищах.

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