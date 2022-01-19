Москва, 19 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. С регионов Дальнего Востока сохраняется отток населения, заявил 19 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию ДФО.

Government.ru Михаил Мишустин

Он рассказал, что в 11 регионах округах проживают более 8 млн человек, что для такой огромной территории «совсем немного». И хотя темпы оттока населения сократились, он всё же остаётся.

«И за три предыдущих года число местных жителей снизилось примерно на 100 тысяч. Но есть и приток людей на Дальний Восток. За тот же период в округ приехали более 20 тыс. человек», — сказал Мишустин.

По его словам, среди вновь прибывших немало молодых специалистов 20−24 лет.