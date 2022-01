Лос-Анджелес, США, , 15:22 — REGNUM Майкл Китон, который вернётся к роли Бэтмена в кинокомиксе «Флэш», высказал своё мнение о работе режиссёра Андреса Мускетти. Об этом 19 января сообщает портал We Got This Covered.

Майкл Китон в роли Бэтмена Цитата из к/ф «Бэтмен». Реж. Тим Бёртон. 1989. США

Выступая в телепередаче The Jess Cagle Show, Китон рассказал, что испытывал любопытство по поводу проекта фильма с того момента, когда появились намёки от Warner Bros. по поводу его возможного возвращения к роли Бэтмена. Актёр признался, что думал о том, что получится из этой затеи.

«И я просто прыгнул и получил удовольствие. А почему бы и нет? Вы знаете, я имею в виду, что режиссер Энди Мускетти фантастический, и он действительно креативен. Я не знаю. Это весело», — сказал Китон.

Напомним, ожидается, что в кинокомиксе «Флэш» версии Бэтмена в разных вселенных сыграют Майкл Китон и Бен Аффлек. Китон также исполнит роль супергероя в будущем фильме «Бэтгёрл».

Читайте ранее в этом сюжете: В новом трейлере «Бэтмена» Загадочник насмехается над героем