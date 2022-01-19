Таллин, , 15:21 — REGNUM Возглавляющая кабинет министров Эстонии Реформистская партия остается самой влиятельной политической силой страны, но ее популярность у потенциальных избирателей снижается с момента обострения ситуации вокруг высоких цен на энергоносители.

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Об этом сообщила социологическая фирмы Norstat со ссылкой на итоги опроса, проведенного в период с 14 декабря 2021 года по 17 января 2022 года.

Так, популярность реформистов за неделю снизилась на 1,2% и теперь составляет 24,5%. Рейтинг крупнейшей оппозиционной Эстонской Консервативной Народной партии EKRE, наоборот, вырос с 21,6% до 22,4%. Третью строчку продолжает занимать входящая в правительство Центристская партия с рейтингом 20,7%. Популярность центристов за неделю выросла на 0,4%.

За партию «Эстония 200» готовы проголосовать 16% избирателей. За неделю рейтинг внепарламентской партии вырос на 0,7%. На ее фоне поддержка социал-демократов снизилась с 7,2% до 6,9%. Рейтинг националистической партии «Отечество» (Isamaa) за неделю упал с 7,2% до 6,8%.

«Зеленых Эстонии» поддерживают 1,7% избирателей — это на 0,1% больше, чем неделей ранее. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже 1%.

Подчеркивается, что совокупная поддержка входящих в коалиционное правительство центристов и реформистов составляет 45,2%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции — 36,1%.