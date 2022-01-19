Москва, 19 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Есть сомнения, что турецкий лидер всерьез рассчитывает на то, что российская сторона воспользуется его предложением встретится с президентом Украины, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Если бы в Кремле реально хотели о чем-то разговаривать с Владимиром Зеленским, то назначили бы встречу напрямую, не привлекая к разговору третью сторону, тем более, занимающую ангажированную позицию, в том числе и по вопросу принадлежности Крыма.

Но ситуация такова, что говорить с украинским президентом Владимиру Путину просто не о чем. Украинский президент ничего такого, что могло бы быть выгодно Москве, предложить не может, так же как и угрожать чем-то, что вызовет у российской стороны опасения.

То есть, чисто теоретически, варианты взаимовыгодного сотрудничества для наших стран возможны, но Зеленский не сможет на них пойти, не вызвав острого недовольство правых у себя в стране.

Более того, возвращение к тому же экономическому сотрудничеству после того, как украинская сторона его так упорно сворачивала, стало бы признанием того, что политика, проводимая раньше, была ошибочной.

Вряд ли украинские власти готовы на это идти, особенно в ситуации, когда экс-президента обвиняют в госизмене за торговлю даже не с Россией, а с донецкими республиками, которые официально Украина называет своей территорией.

Возникает впечатление, что Эрдоган просто решил напомнить о себе, прицепившись к активно обсуждаемой тематике. Тем более, что на ситуацию в Казахстане, вышедшую в новостной топ в начале месяца, Анкара заметно повлиять или даже выразить какую-то внятную позицию не успела.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции готовы стать посредниками в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

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