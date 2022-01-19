Таллин, , 15:20 — REGNUM Автотранспортные средства Сил обороны Эстонии выедут на дороги страны в период с 19 по 20 января. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны.

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Военные автоколонны и тяжелая техника будут передвигаться по маршруту Тапа-Пярну-Икла (северная Эстония) в обоих направлениях. При движении в колонне скорость не превысит 70 км/час. В одной колонне может быть до 15 транспортных средств.

Силы обороны Эстонии заранее попросили участников дорожного движения запастись терпением и временем в случае встречи с военными автотранспортными средствами и бронетехникой.