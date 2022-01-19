Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM На попытку подорвать банкомат в Ленинградской области студентку юридической академии из Петербурга толкнули чувства к молодому человеку, находящемуся под стражей в СИЗО №1 «Кресты». Об этом 19 января пишет издание «47 news».

СИЗО «Кресты» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 18 января в отделении банка в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области была предпринята попытка подорвать банкомат, в котором находились 3,3 млн рублей. Позже в тот же день в Петербурге в арендованной квартире была задержана 21-летняя студентка юридической академии Софья Ц.

Как установили следователи, Софья родом из Омска. В Петербурге она проходит обучение на юриста, увлекается спортом, принимала участие в различных олимпиадах. Правоохранительным органам Софья пояснила, что деньги из банкомата нужны не ей, а молодому человеку, который находится в СИЗО «Кресты» по делу о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.

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