«Совместно противостоять США»: президент Ирана в Госдуме — трансляция
В Россию 19 января прибыл президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси. Была запланирована обширная программа. 20 января он выступил на заседании Госдумы.
В ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным обсуждался комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы, проблематика выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
«Москва и Тегеран могли бы вместе противостоять произволу Вашингтона на мировой арене», — заявил Рапси в ходе встречи в Кремле.
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Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Генсек ОДКБ Станислав Зась проинформировал глав государств организации о завершении вывода миротворческого контингента с территории Казахстана и отметил отсутствие потерь среди личного состава, а также вооружений и военной техники.
Путин на встрече с президентом Ирана предложил обсудить ситуацию в Афганистане.
Путин: конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но личного общения.
Даже на фоне пандемии товарооборот между Россией и Ираном рос. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.
Подробности в материале: Путин рассказал о восстановлении товарооборота между Россией и Ираном
Президент Ирана поблагодарил Путина за содействие вступлению Тегерана в ШОС.
Путин предложил Раиси обсудить ситуацию в Афганистане.
России и Ирану следует действовать согласованно в свете сложной ситуации в Афганистане. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.
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Президент России Владимир Путин обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси с просьбой передать его наилучшие пожелания иранскому духовному лидеру Али Хаменеи.
Об этом президент России заявил 19 января в ходе встречи с Раиси в Кремле.
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Иран и ЕАЭС заинтересованы в создании совместной зоны свободной торговли. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.
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Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций Запада, заявил президент страны Ибрахим Раиси.
Сирия смогла преодолеть критически опасную ситуацию террористической угрозы, во многом опираясь на помощь России и Ирана, заявил 19 января президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским президентом Ибрагимом Раиси.
Напомним, 19 января президент России принимает в Кремле президента Ирана.
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Опыт взаимодействия РФ и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях, заявил иранский президент Ибрахим Раиси.
Иран и Россия могли бы создать синергию во взаимодействии для лучшего противостояния давлению Запада. Об этом 19 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
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Позиция президента Ирана Ибрахима Раиси по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) очень важна для руководства России, заявил 19 января президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.
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Москва и Тегеран могли бы вместе противостоять произволу Вашингтона на мировой арене, заявил 19 января президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси.
Об этом он сообщил в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.
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Агентство Tasnim сообщает, что по окончании встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Ирана Ибрагим Раиси совершил в Кремле вечерний намаз.
По окончании переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным иранский президент Ибрагим Раисисовершил намаз в Кремле, сообщает 19 января Tasnimnews.
Президент Ирана на переговорах в Москве предложил Владимиру Путину единым фронтом выступить против США и стран Запада.
Президент Ирана Ибрагим Раиси и президент России Владимир Путин общались более трех часов, обсудили ряд вопросов в благоприятной атмосфере, сообщил иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали.
Иранский лидер Ибрагим Раиси 20 января выступит на заседании Госдумы.
19 января главный представитель Ирана по ядерной программе Али Багери Кани провел встречи со своими коллегами из Китая и России в Вене (Австрия) в рамках дипломатических переговоров с участниками СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
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19 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил об открытии новой главы ирано-российских отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
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19 января министр финансов и экономики Ирана заявил, что банковские препятствия на пути иранских бизнесменов, проживающих в России, будут устранены в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
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Новый мировой порядок, состоящий из треугольника трёх держав, а именно России, Китая и Ирана, может проложить путь к прекращению односторонней гегемонии Запада, заявил иранский депутат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 января.
Подробности в материале: Депутат: треугольник Россия — Китай — Иран призван покончить с гегемонией
Напомним, накануне, 19 января, в Кремле прошли переговоры президента России Путина с президентом Ирана Раиси.
На повестке дня — комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы, проблематика выполнения СВПД.
В. В. Путин:
— Несмотря на пандемию, в прошлом году у нас наблюдался рост товарооборота — 38%. Реализуются наши крупные проекты, работа идет практически по очень многим направлениям.
На международной арене мы сотрудничаем очень плотно. Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане.
Путин: «На международной арене мы сотрудничаем очень плотно. Я уже не говорю о том, что благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане».
Мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз. Мы сейчас прикладываем усилия, чтобы санкции с нас были сняты — президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с Владимиром Путиным.
Президент Ирана Ибрагим Раиси первым в истории совершил намаз в Екатерининском зале Московского Кремля. По информации агентства Tasnim, это произло после переговоров с Владимиром Путиным вечером 19 января.
При этом журналист Андрей Колесников сообщает, что намаз Раиси совершил и во время переговоров, для чего их пришлось ненадолго прервать.
В эти минуты на Охотном Ряду почётный гость — президент Ирана Ибрагим Раиси. Он проведёт переговоры с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и выступит перед депутатами.
У властей Ирана есть политическая воля для развития дружественных отношений с Российской Федерацией. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы.
Читайте подробнее: Иран верит в развитие дружественных отношений с Россией — Раиси
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрагим Раиси обсудили межпарламентские отношения.
«Надеюсь, ваш приезд позволит нам еще более активно развивать отношения в рамках парламентского измерения», — цитирует Володина сайт Госдумы.
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В Иране видят ясные перспективы развития отношений с Россией. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы.
Читайте также: Раиси видит возможности для усиления мирового влияния России и Ирана
Пытаясь удержать мировое лидерство, США пытаются ослаблять другие независимые государства изнутри. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы.
Читайте подробнее: Экспансионизм США растёт на фоне ослабления американских позиций — Раиси
Санкции стали одной из новых форм политического господства США. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы.
Подробности в материале: США готовы вводить санкции даже против своих союзников — Раиси
Оценка Вашингтоном ядерной программы Ирана не соответствует отчётам МАГАТЭ. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы.
Читайте также: Раиси назвал необоснованными претензии США к ядерной программе Ирана
Россия и Иран должны строить сотрудничество на твёрдой двухсторонней основе. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы.
Читайте подробнее: Раиси призвал к пресечению влияния третьих сторон на отношения Ирана и РФ
У России и Ирана много общего, что открывает широкие возможности для сотрудничества. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы.
Читайте также: Раиси заявил об идентичных позициях России и Ирана «по многим вопросам»
Модель поведения Североатлантического альянса, который вторгается в пространства других стран и действует обманом, приведет к распаду НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом на пленарном заседании Госдумы заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси.
Подробности в материале: Раиси: поведение НАТО в итоге приведет к распаду альянса
«С Россией достигнута договоренность о поставке истребителей четвертого поколения Су-35 в Иран», — утверждает иранский журналист Хаял Муаззин.