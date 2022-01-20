В Россию 19 января прибыл президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси. Была запланирована обширная программа. 20 января он выступил на заседании Госдумы. В ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным обсуждался комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы, проблематика выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). «Москва и Тегеран могли бы вместе противостоять произволу Вашингтона на мировой арене», — заявил Рапси в ходе встречи в Кремле. Читайте также: Президент Ирана Раиси призвал Россию совместно противостоять США Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

16:14 19.01.2022 Президент Ирана Ибрахим Раиси. Фото: duma.gov.ru

16:19 19.01.2022 Генсек ОДКБ Станислав Зась проинформировал глав государств организации о завершении вывода миротворческого контингента с территории Казахстана и отметил отсутствие потерь среди личного состава, а также вооружений и военной техники.

16:26 19.01.2022 Путин на встрече с президентом Ирана предложил обсудить ситуацию в Афганистане.

16:28 19.01.2022 Путин: конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но личного общения.

16:29 19.01.2022 Даже на фоне пандемии товарооборот между Россией и Ираном рос. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Подробности в материале: Путин рассказал о восстановлении товарооборота между Россией и Ираном

16:30 19.01.2022 Президент Ирана поблагодарил Путина за содействие вступлению Тегерана в ШОС.

16:32 19.01.2022 Путин предложил Раиси обсудить ситуацию в Афганистане.

16:36 19.01.2022 России и Ирану следует действовать согласованно в свете сложной ситуации в Афганистане. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Читайте подробнее: Путин напомнил о совместных успехах РФ и Ирана в борьбе с терроризмом

16:47 19.01.2022 Президент России Владимир Путин обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси с просьбой передать его наилучшие пожелания иранскому духовному лидеру Али Хаменеи. Об этом президент России заявил 19 января в ходе встречи с Раиси в Кремле. Читайте также: Путин направил свои наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Хаменеи

16:56 19.01.2022 Иран и ЕАЭС заинтересованы в создании совместной зоны свободной торговли. Об этом 19 января заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Читайте также: Путин заявил о работе над зоной свободной торговли между Ираном и ЕАЭС

16:56 19.01.2022 Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций Запада, заявил президент страны Ибрахим Раиси.

16:57 19.01.2022 Сирия смогла преодолеть критически опасную ситуацию террористической угрозы, во многом опираясь на помощь России и Ирана, заявил 19 января президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским президентом Ибрагимом Раиси. Напомним, 19 января президент России принимает в Кремле президента Ирана. Читайте также: Путин на переговорах с Раиси отметил роль России и Ирана в спасении Сирии

16:57 19.01.2022 Опыт взаимодействия РФ и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях, заявил иранский президент Ибрахим Раиси.

17:04 19.01.2022 Иран и Россия могли бы создать синергию во взаимодействии для лучшего противостояния давлению Запада. Об этом 19 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Раиси предложил Путину объединиться в противостоянии санкционному давлению

17:19 19.01.2022 Позиция президента Ирана Ибрахима Раиси по ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) очень важна для руководства России, заявил 19 января президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой. Читайте также: Путин спросил Раиси, что тот думает о ядерной сделке

17:21 19.01.2022 Москва и Тегеран могли бы вместе противостоять произволу Вашингтона на мировой арене, заявил 19 января президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси. Об этом он сообщил в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Президент Ирана Раиси призвал Россию совместно противостоять США

18:03 19.01.2022 Агентство Tasnim сообщает, что по окончании встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Ирана Ибрагим Раиси совершил в Кремле вечерний намаз.

19:14 19.01.2022 Президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Фото: kremlin.ru

20:52 19.01.2022 По окончании переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным иранский президент Ибрагим Раисисовершил намаз в Кремле, сообщает 19 января Tasnimnews. Об этом: Президент Ирана совершил намаз в Кремле

22:03 19.01.2022 Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Москву. Фото: president. ir

07:11 20.01.2022 Президент Ирана на переговорах в Москве предложил Владимиру Путину единым фронтом выступить против США и стран Запада.

07:26 20.01.2022 Президент Ирана Ибрагим Раиси и президент России Владимир Путин общались более трех часов, обсудили ряд вопросов в благоприятной атмосфере, сообщил иранский журналист Абас Аслани со ссылкой на посла Ирана в Москве Казема Джалали.

07:29 20.01.2022 Иранский лидер Ибрагим Раиси 20 января выступит на заседании Госдумы.

07:44 20.01.2022 19 января главный представитель Ирана по ядерной программе Али Багери Кани провел встречи со своими коллегами из Китая и России в Вене (Австрия) в рамках дипломатических переговоров с участниками СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: Иранский дипломат провёл переговоры с коллегами из Китая и России

07:45 20.01.2022 19 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил об открытии новой главы ирано-российских отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте также: Глава МИД: Иран и Россия открывают новую главу в отношениях

07:49 20.01.2022 19 января министр финансов и экономики Ирана заявил, что банковские препятствия на пути иранских бизнесменов, проживающих в России, будут устранены в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Министр: препятствия в торговле Ирана с Россией будут устранены

07:52 20.01.2022 Новый мировой порядок, состоящий из треугольника трёх держав, а именно России, Китая и Ирана, может проложить путь к прекращению односторонней гегемонии Запада, заявил иранский депутат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 января. Подробности в материале: Депутат: треугольник Россия — Китай — Иран призван покончить с гегемонией

08:35 20.01.2022 Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрагим Раиси. president.ir.

09:16 20.01.2022 Напомним, накануне, 19 января, в Кремле прошли переговоры президента России Путина с президентом Ирана Раиси. На повестке дня — комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные темы, проблематика выполнения СВПД. В. В. Путин: — Несмотря на пандемию, в прошлом году у нас наблюдался рост товарооборота — 38%. Реализуются наши крупные проекты, работа идет практически по очень многим направлениям. На международной арене мы сотрудничаем очень плотно. Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане.

10:19 20.01.2022 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru.

11:06 20.01.2022 Путин: «На международной арене мы сотрудничаем очень плотно. Я уже не говорю о том, что благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом. Сейчас, конечно, и вас, и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане».

11:18 20.01.2022 Мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз. Мы сейчас прикладываем усилия, чтобы санкции с нас были сняты — президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с Владимиром Путиным.

11:22 20.01.2022 Президент Ирана Ибрагим Раиси первым в истории совершил намаз в Екатерининском зале Московского Кремля. По информации агентства Tasnim, это произло после переговоров с Владимиром Путиным вечером 19 января. При этом журналист Андрей Колесников сообщает, что намаз Раиси совершил и во время переговоров, для чего их пришлось ненадолго прервать.

11:51 20.01.2022 В эти минуты на Охотном Ряду почётный гость — президент Ирана Ибрагим Раиси. Он проведёт переговоры с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и выступит перед депутатами.

12:14 20.01.2022 У властей Ирана есть политическая воля для развития дружественных отношений с Российской Федерацией. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Иран верит в развитие дружественных отношений с Россией — Раиси

12:15 20.01.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрагим Раиси обсудили межпарламентские отношения. «Надеюсь, ваш приезд позволит нам еще более активно развивать отношения в рамках парламентского измерения», — цитирует Володина сайт Госдумы. Читайте также: Володин и Раиси обсудили отношения между парламентами РФ и Ирана

12:18 20.01.2022 В Иране видят ясные перспективы развития отношений с Россией. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: Раиси видит возможности для усиления мирового влияния России и Ирана

12:24 20.01.2022 Пытаясь удержать мировое лидерство, США пытаются ослаблять другие независимые государства изнутри. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Экспансионизм США растёт на фоне ослабления американских позиций — Раиси

12:32 20.01.2022 Санкции стали одной из новых форм политического господства США. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы. Подробности в материале: США готовы вводить санкции даже против своих союзников — Раиси

12:36 20.01.2022 Оценка Вашингтоном ядерной программы Ирана не соответствует отчётам МАГАТЭ. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: Раиси назвал необоснованными претензии США к ядерной программе Ирана

12:47 20.01.2022 Россия и Иран должны строить сотрудничество на твёрдой двухсторонней основе. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Раиси призвал к пресечению влияния третьих сторон на отношения Ирана и РФ

12:57 20.01.2022 У России и Ирана много общего, что открывает широкие возможности для сотрудничества. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: Раиси заявил об идентичных позициях России и Ирана «по многим вопросам»

13:46 20.01.2022 Модель поведения Североатлантического альянса, который вторгается в пространства других стран и действует обманом, приведет к распаду НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом на пленарном заседании Госдумы заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси. Подробности в материале: Раиси: поведение НАТО в итоге приведет к распаду альянса

14:03 20.01.2022 Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси duma.gov.ru.

15:15 20.01.2022 Президент Ирана на пленарном заседании Думы. Источник: duma.gov.ru

19:40 20.01.2022 Переговоры Владимира Путина и Ибрагима Раиси. kremlin.ru