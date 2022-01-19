Оренбург, , 15:16 — REGNUM В Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту смертельного отравления метанолом жительницы Оренбурга 1979 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 19 января старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.

Формула метанола

Женщина находилась в гостях у родственников в Октябрьском районе. С отравлением в больницу оренбурженка поступила 6 января, на следующий день она умерла.

«Выявлена высокая концентрация метанола. Такая концентрация характерна для технических жидкостей. В настоящее время назначена экспертиза», — сказал представитель ведомства.

Напомним, осенью 2021 года на востоке Оренбуржья произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, в состав которого входил метанол. Пострадали более 60 человек, из них 35 оренбуржцев скончались.

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