Подгорица, , 15:16 — REGNUM Инициатива об отставке правительства Черногории будет представлена 19 января на парламентскую процедуру, это подтвердили телевидению Черногории партии, подписавшие эту инициативу.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Инициатива возникла после того, как коалиция «Черное на белое» призвала к формированию правительства меньшинств, в котором не будет представителей крупнейших политических сил страны — Демократической партии социалистов и Демократического фронта.

Инициатива действительна, если ее поддержат 27 депутатов парламента.