Подгорица, 19 января 2022, 15:16 — REGNUM Инициатива об отставке правительства Черногории будет представлена 19 января на парламентскую процедуру, это подтвердили телевидению Черногории партии, подписавшие эту инициативу.
Инициатива возникла после того, как коалиция «Черное на белое» призвала к формированию правительства меньшинств, в котором не будет представителей крупнейших политических сил страны — Демократической партии социалистов и Демократического фронта.
Инициатива действительна, если ее поддержат 27 депутатов парламента.