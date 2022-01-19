Подгорица, 19 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Инициатива об отставке правительства Черногории будет представлена 19 января на парламентскую процедуру, это подтвердили телевидению Черногории партии, подписавшие эту инициативу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Инициатива возникла после того, как коалиция «Черное на белое» призвала к формированию правительства меньшинств, в котором не будет представителей крупнейших политических сил страны — Демократической партии социалистов и Демократического фронта.

Инициатива действительна, если ее поддержат 27 депутатов парламента.