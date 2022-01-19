Таллин, 19 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на территории Эстонии было выявлено более 3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 19 января сообщает департамент здоровья республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За последние сутки в Эстонии проанализировали 10 963 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 3159, что является наивысшим показателем за время пандемии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 274 658.

Кроме этого, отмечается, что суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в Эстонии на сегодняшний день достигло 1990.

При этом добавляется, что в данный момент в стационарах республики находится 316 пациентов с новым заболеванием.

Отметим, днем ранее в Эстонии за сутки было выявлено свыше 2,3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.