19 января 2022 | Время чтения 4 мин

Александра Донцова, Александр Куликов, , 22:03 — REGNUM Окунулись в купели и согрелись у костра с чашкой чая — так встретили Крещение Господне жители станицы Слащевская Волгоградской области. Зачем нужно совершать омовения в ледяных водах реки Хопер и какие ещё есть крещенские традиции, станичники рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Праздник Крещения Господня в станице Слащевская Волгоградской области Александр Куликов © ИА REGNUM

Ночь на Крещение на Хопре выдалась тихой и теплой. Ветра не было, легкий мороз. На берегу собрались около 50 человек — жители станицы Слащевская и хуторов поблизости. Возле купели в виде прямоугольника, выдолбленной во льду, шли последние приготовления перед службой водоосвящения. Сотрудники МЧС проверяли, не замерзла ли иордань, кто-то из станичников налаживал освещение, провода протянули от близлежащих домов прямо к проруби. Рядом дежурили медики и местные власти.

Подготовка купели на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

Православные верующие приехали на Хопер с разных уголков Александр Куликов © ИА REGNUM Подготовка купели на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

Станица Слащевская находится в 250 км от Волгограда. Село небольшое, здесь живёт всего 600 человек, и практически вся общественная, культурная и, конечно, духовная жизнь строится вокруг местного храма, который стоит на высоком берегу реки Хопёр. О его настоятеле отце Александре Никитине станичники отзываются только добрым словом. Он возглавил приход больше десяти лет назад, и, как признаются местные жители, с тех пор многое изменилось. Батюшка возрождает казачьи традиции, организует праздники в станице с джигитовкой, рубкой лозы, стрельбой из лука.

Праздничная служба Александр Куликов © ИА REGNUM

«Поэтому куда ехать на Крещение, у нас вопрос даже не стоит. Мы каждый год приезжаем в Слащевскую, участвуем в службе, некоторые члены семьи совершают омовения. Отец Александр проводит прекрасную службу и вообще всё отлично организовывает», — рассказывает жительница станицы Кумылженская Наталья Михайловна.

И словно в подтверждение её слов, на берегу появился отец Александр с самоваром: будет чай на травах с медом, чтобы верующие смогли согреться после омовения.

Самовар для приготовления горячего чая Александр Куликов © ИА REGNUM

Ровно в полночь батюшка начал водоосвятительный молебен, в конце которого он окропил людей освященной водой из купели. Затем он зачерпнул обычным 12-летровым ведром еще воды и начал из него поливать тех, кто стоял на берегу. Раздались вопли и визги, но никто не возмущался. Наоборот, это вызвало только добрый смех.

Отец Александр проводит чин освящения воды Александр Куликов © ИА REGNUM

Отец Александр проводит чин освящения воды Александр Куликов © ИА REGNUM

Отец Александр проводит чин освящения воды Александр Куликов © ИА REGNUM Отец Александр проводит чин освящения воды Александр Куликов © ИА REGNUM

Отец Александр окропляет святой водой всех присутствующих Александр Куликов © ИА REGNUM

По словам отца Александра, до пандемии на Крещение собирались до 200 человек, но сейчас из-за ограничений количество снизилось. Да и многие станичники, переболев ковидом, пока не рискуют заходить в воду. Вот и сегодня в купель вошли меньше половины из тех, кто присутствовал на молебне. Многие пришли набрать освященной воды из иордани.

Отец Александр проводит чин освящения воды Александр Куликов © ИА REGNUM

Крещенские купания на реке Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

Крещенские купания на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

Крещенские купания на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

«Господи, помилуй! Прости все мои прегрешения», — с такими словами окунулась в воду девушка по имени Ольга. Трижды она скрылась под водой, произнося шепотом молитву. Во время омовения ее, как и других верующих, за ремни удерживают спасатели, чтобы течением не унесло под лед. После купания Ольга сразу пошла к костру, где ей налили чаю из самовара.

Крещенские купания на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

Крещенские купания на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

Крещенские купания на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

После купания верующие согрелись у костра с чашкой горячего чая Александр Куликов © ИА REGNUM

«Окунулась, и сразу хорошо стало на душе. Такое умиротворение. Зачем купаюсь в ледяной воде? Чтобы дух и тело окрепли. Раньше не особенно верила в чудодейственность освященной воды, но в этом году однажды мой ребенок много и долго плакал, и свекровь умыла дочку ею, и, не поверите, она тут же успокоилась», — рассказывает девушка.

Крещенские купания на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

На Крещение, как рассказали местные жители, не только вода обладает особыми свойствами. Некоторые в эту ночь гадают.

После купания люди согревались у костра Александр Куликов © ИА REGNUM

После купания люди согревались у костра Александр Куликов © ИА REGNUM

После купания люди согревались у костра Александр Куликов © ИА REGNUM

«Моя мама приносила петушка в дом и клала перед ним деньги, зерно и кольцо. И что он выберет, то и выпадет в этом году тебе — богатство, урожай или замуж выйдешь. В тот год он выбрал деньги, не помню про богатство, но замуж тогда мы с сестрой не вышли», — рассказала Елизавета Ивановна.

Купель на Хопре Александр Куликов © ИА REGNUM

Купания в иордане длились чуть более часа, а наутро к купели за освященной водой потянулись станичники с ведрами, бутылями, некоторые даже на санях.

Утром к купели за освященной водой потянулись местные жители Александр Куликов © ИА REGNUM

Утром к купели за освященной водой потянулись местные жители Александр Куликов © ИА REGNUM

Наталья набирает себе немного воды из купели Александр Куликов © ИА REGNUM

Наталья пробует освящённую воду из купели Александр Куликов © ИА REGNUM

Сергей и Наталья Левченко Александр Куликов © ИА REGNUM

А пожилые супруги Сергей и Наталья Левченко набрали всего пару бутылок. Говорят, что больше и не надо, ведь нужна всего одна капля из иордани, чтобы и другую воду сделать особенной.