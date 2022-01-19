Уфа, 19 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Интерактивную карту освещенности автомобильных дорог намерены создать в Башкирии. Об этом 19 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дорога

Министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин на онлайн-совещании в формате «Цифровой час» в правительстве региона предложил дополнить систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, которая контролирует выполнение ямочного ремонта, интерактивной картой освещенности автомобильных дорог.

«24 тысячи километров автодорог республики не освещается в ночное время. Поэтому интерактивная карта освещенности оказала бы очень большую услугу», — приводит пресс-служба слова министра цифрового развития государственного управления республики Геннадия Разумикина, который также предложил дополнить эту систему сервисом контроля зимнего содержания автотрасс, чтобы была возможность выявлять снежные заносы и завалы на дорогах и отслеживать очистку автодорог.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что предлагаемые сервисы важны для жителей и поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона проанализировать предложения и выработать управленческие решения.

«Тема актуальная, но все необходимо проработать, чтобы порядок администрирования между различными ведомствами и структурами был чётким. Необходимо оперативно реагировать на обращения пассажиров, которые жалуются на нестабильный график работы общественного транспорта», — приводит пресс-служба его слова.