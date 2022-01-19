Москва, 19 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Каждый квалифицированный, да и частный инвестор в последний месяц задается одним и тем же вопросом — достиг ли российский рынок акций дна. Стоит разобраться, заявил корреспонденту ИА REGNUM международный финансовый аналитик, финансист Андрей Плотников.

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«Технически картина вырисовывает график индекса RTS на 1300 пунктов, что предполагает дальнейшее падение и только позже постепенное восстановление.

Также на рынок давят угрозы санкций, которые витают над российской экономикой уже много лет. Постоянные угрозы отключения от SWIFT также не добавляют оптимизма.

Плюс ко всему российский фондовый рынок неплохо рос в 2021 году и эта техническая коррекция назрела уже давно.

По некотором секторам и бумагам уже можно входить в рынок, но стоит учесть риски дальнейшей просадки в случае негативных политических и экономических факторов.

В данном случае стоит обратить внимание на фундаментальный анализ и успеваать докупать позиции.

В любом случае не стоит забывать, что экономика России относится к развивающимся странам, и нашему рынку есть куда расти.

В качестве широкой диверсификации можно выбрать газовый, металлургический и банковский сектор РФ», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский рынок акций 19 января показал сильнейшее падение с начала локдауна 2020 года. Данные демонстрировали падение рублевого индекса на 6,5%, до 3328,94 пункта.

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