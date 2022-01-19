Доха, , 15:24 — REGNUM Специальный посланник Катара ведёт переговоры с представителями властей Израиля и палестинским движением ХАМАС. Об этом 19 января сообщает Al-Shark-al-Awsat со ссылкой на свои источники.

Катар Joseph Bautista

По их данным, специальный посланник Катара Мохаммед эль-Амади несколько раз посетил Газу и Израиль. По данным журналистов, Катар стремится нормализовать отношения между палестинцами и Израилем, на фоне резкого роста эскалации в регионе.

Также представители Катара обсуждают со сторонами конфликта вопросы восстановления Газы и привлечения инвестиций в регион. В ближайшее время ожидается очередная встреча эль-Амади с лидером ХАМАС в Газе Яхьёй Синваром.

Ранее СМИ сообщили о том, что Катар ведёт тайные переговоры с Израилем о нормализации отношений. Ситуация осложняется тем, что на территории Катара проживает политическое руководство ХАМАС, в том числе — лидер организации Исмаил Хания.