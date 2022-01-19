Саратов, 19 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Саратове в отношении руководителя одного из филиалов ФГУП «Почта России» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Индивидуального предпринимателя подозревают в даче должностному лицу взятки в крупном размере, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Предварительно, с 19 июля 2019 года по 14 января 2022 года руководитель одного из отделов департамента ФГУП «Почта России» управление федеральной почтовой связи Саратовской области — филиал ФГУП «Почта России», являясь должностным лицом, получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег в сумме 164 250 рублей за покровительство при заключении договоров на проведение геодезических работ для УФПС по Саратовской области филиала АО «Почта России».

Противозаконная деятельность должностного лица и индивидуального предпринимателя выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, начальник центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения исправительного учреждения УФСИН России по Саратовской области получили через посредника от директора коммерческого предприятия частями взятку на общую сумму 326 850 рублей.

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