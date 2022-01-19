Париж, , 15:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за восстановление партнерства с Африкой, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава французского государства выступил за проведение саммита в феврале для восстановления партнерства с африканским континентом.

Эммануэль Макрон объявил, что к июню 2022 года на африканский континент доставят 700 млн доз вакцины против коронавируса.

«Мы не можем достойно заняться вопросом миграции, не устранив коренных причин», — добавил Эммануэль Макрон, подчеркнув, что «именно в Африке происходит часть мировых потрясений».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Францииперед членами Европарламента в Страсбурге заявил, что России предложат инициативу по европейской безопасности.

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