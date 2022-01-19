Таллин, , 15:11 — REGNUM Ветеран эстонского лыжного спорта, 42-летняя Татьяна Маннима отказалась от поездки на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, несмотря на победу на национальном чемпионате и отбор на Олимпиаду. Об этом сообщило эстонское издание «Северное побережье».

Олимпиада stux

Свой отказ и передачу права поехать в Пекин другой лыжнице Маннима объяснила необычным образом. По ее словам, она вдруг поняла, что, как и долгие годы до этого, проведет февраль вдали от дома, однако младшей дочери Маннима Анне-Леэ 9 февраля исполнится шесть лет.

«Мы уже заранее договорились, что поедем в этот день в город Тарту, она сама выберет подарок и мы приготовим в этот день торт из печенья, — сказала Маннима. — Но теперь она поняла, что в этот день я, может быть, вообще буду вдали от дома. Она стала плакать. Я подумала, а надо ли мне это?»

Маннима призналась, что во время своей лыжной карьеры и без того довольно много времени проводила в разлуке с детьми. «Теперь я решила, что лучше буду с детьми дома, чем в Китае на Олимпиаде», — заявила спортсменка.