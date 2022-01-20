Москва, 20 января 2022, 07:00 — REGNUM В Госдуме не согласны с тем, что вейпинг является безопасной альтернативой обычным сигаретам, никтонсодержащая жидкость вредна для здоровья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, на это обратили внимание авторы законопроекта о запрете продажи вейпов в России во главе с депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым.
«Употребление вейпов наносит непоправимый вред не только самому курящему, но и окружающим. Пар, который выбрасывается при вейпинге, содержит в себе вредные вещества в виде твердых частиц, карбонилов и металлов, летучих органических соединений, полициклических ароматических углеводородов», — отмечают парламентарии.
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Они ссылаются на исследования ученых, которые показали, что вейпинг воздействует на защитные барьеры легких, провоцируя фиброз, развитие хронического бронхита, повышает риск развития инфаркта миокарда и инсульта, онкологических заболеваний, неблагоприятно влияет на репродуктивную систему человека.
«Особенно опасны вейпы для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.
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Парламентарии обеспокоены тем, что вейпы становятся своего рода «лазейкой» в мир никотиновой зависимости. В этой связи крайне важно предотвратить использование вейпов некурящими людьми и детьми, указали в Госдуме.
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Законопроект о запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР.