Москва, 19 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Серьезное снижение российских биржевых индексов, которое наблюдаемое в последнее время, не первая и вполне логичная реакция отечественного фондового рынка на изменение внешнеполитической ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

geralt Фондовая биржа

«Нечто подобное наблюдалось и в марте 2014 года, в связи с крымскими событиями, когда за две недели индекс ММВБ упал на 18%, и в 2018-ом, на фоне санкций против РУСАЛа, которые сопровождались быстрым падением рынка сразу на 10%. В обоих случаях, в течение нескольких лет рынок постепенно восстанавливался.

На данный момент, обвал на отечественных биржах, в очередной раз является отражением опасений крупных институциональных инвесторов в ближайших перспективах российского экономики, в целом, и нашего рынка акций в частности.

Прежде всего, это касается зарубежных игроков. Влияние иностранцев на динамику отечественного фондового рынка исключительно велико. Причем преимущественный интерес для внешнего капитала всегда представляли «голубые фишки», чей удельный вес в биржевых индексах, предопределяет направление движения фондового рынка.

В том же Сбербанке доля иностранных инвесторов составляет порядка 40%, отсюда и опережающее падение акций главного кредитного учреждения нашей страны. Т. е. столь внушительный эффект от выхода из российских ценных бумаг зарубежных инвесторов был предопрелен структурой биржевой торговли.

Обострение геополитической обстановки, наложилось на общие коррекционные настроения. Постепенное сползание отечественного фондового рынка наблюдается с ноября 2021 года. Свою лепту, в падение котировок внесли и «новички» биржевой игры, количество которых постоянно увеличивалось с начала пандемии.

В условиях повышения биржевых требований к гарантийному обеспечению, у целого ряда инвесторов, не имеющих доступа к дополнительной ликвидности, элементарно не хватило денег. В результате массово сработали маржин-колы, что ускорило падение.

Парадоксально, что все это происходит на фоне, в общем-то, весьма неплохой макроэкономической ситуации: цены на энергоносители высоки, цикл роста мировых цен на сырьевые товары продолжается, а накопленные золото-валютные резервы позволяют с уверенностью смотреть в будущее.

А между тем, параллельно с выходом иностранцев из акций наших эмитентов, в два раза выросла стоимость страховок от дефолта России. Всем очевиден, совершенно фантастический характер подобного развития событий.

Однако, также очевидно, что многие биржевые игроки (прежде всего, зарубежные) делают серьезную ставку на дальнейшую эскалацию геополитической напряженности.

В этих условиях, ситуация на отечественном фондовом рынке представляется достаточно сложной. С одной стороны, явно возникает возможность, для формирования портфеля из подешевевших акций отечественных эмитентов, обогатившихся в 2021 году.

Дивидендная доходность по бумагам тех же металлургов может составить от 15 до 17%. Да и итоги деятельности сырьевиков сулят двухзначные доходности на вложения в свои биржевые активы. Но, к сожалению, политика, в отличие от экономики, далеко не всегда разумна.

В этом смысле, новый виток антироссийской истерии, будь то спекуляции вокруг якобы агрессивной политики нашего государства, или усиление, вопреки здравому смыслу, санкционного давления на Россию, может привести к дальнейшей просадке фондового рынка.

При наличии фактора политической неопределенности, можно быть уверенным только в том, что на длинном временном горизонте (2−3 года) недооцененность российских ценных приведет к восстановлению и росту биржевых котировок.

В краткосрочном же режиме (в течение 1−2 дней), открывается широкое поле для спекулятивной игры инвесторов с высокой склонностью к риску», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский рынок акций показал сильнейшее падение с начала локдауна 2020 года. 19 января данные демонстрировали падение рублевого индекса к закрытию торгов на 6,5%, до 3328,94 пункта.

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