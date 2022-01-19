Кабул, 19 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Глава службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер Абдул Хамид Хорасани призывает руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не терпеть протесты женщин. Он утверждает, что эти женщины выходят на улицы по приказу иностранных спецслужб.

(сс) Hashoo Foundation USA Женщины

В сети было распространено видео, в котором Хорасани называет участниц акций протеста «группой проституток, распутных и бесстыжих девок, которые по приказу иностранных спецслужб, выступают против устоев религии и шариата, и позорят доброе имя наших матерей и сестер». Об этом сообщает «Ариана Ньюс».

Глава службы безопасности провинции Панджшер призвал руководство Исламского Эмирата положить конец этим акциям и пресекать их проведение впредь.

Ранее эксперты ООН заявили, что политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является коллективным наказанием для женщин и девочек.