Лос-Анджелес, США, 19 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Потоковый сервис Amazon Prime назвал дату премьеры анимационного шоу для взрослых Diabolical («Дьявольский») по той же вселенной, что легла в основу комикса и сериала «Пацаны». Об этом 19 января сообщает портал Deadline.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Премьера шоу состоится 4 марта 2022 года, его первый сезон будет состоять из восьми эпизодов продолжительностью от 12 до 14 минут. Особенностью проекта является то, что каждая серия будет выполнена в своём стиле анимации. Amazon Prime также опубликовал анонсирующий трейлер.

Напомним, третий сезон «Пацанов» Amazon Prime начнёт показывать 3 июня 2022 года. Ранее участник проекта Джек Куэйд заявил, что продолжение шоу будет ещё более «запутанным», чем два первых сезона.