Подгорица, 19 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Цены на товары и услуги в Черногориив декабре 2021 года выросли на 0,3 процента, а по сравнению с тем же месяцем 2020 года они выросли на 4,6 процента, свидетельствуют данные статистического ведомства Monstat. В течение 2021 года цены выросли по сравнению с 2020 годом на 2,4 процента."Наибольшее влияние на месячный уровень инфляции оказал рост цен: молоко, сыр и яйца; овощи; хлеб и крупы; твердое топливо; мясо; услуги авиапассажирских перевозок», — говорится в отчете ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

В декабре 2021 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,4 процента, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 0,7 процента, гостиницы и рестораны — на 0,6 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,1 процента.