Посёлок Куеда, Пермский край, 19 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Куединском районе Пермского края работа АЗС попала под запрет. Причиной стали выявленные прокуратурой нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

На въезде и выезде с территории автозаправки в селе Большой Гондыр отсутствовали пологие повышенные участки и дренажные лотки, первичные средства пожаротушения, пожарный щит, дорожная разметка и указатели для маневрирования транспорта с целью выезда.

Прокуратура по результатам проверки сделала вывод, что на АЗС не соблюдаются требования пожарной безопасности, есть угроза жизни и здоровью посетителей. В судебном порядке ведомство добилось закрытия автозаправки до устранения недостатков. Решение не вступило в законную силу.