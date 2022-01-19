Кишинёв, , 15:00 — REGNUM Газпром направил энергетической компании «Молдовагаз» официальное уведомление, что задержка платежа за поставленный ранее газ приведёт к прекращению новых поставок. Об этом 19 января сообщила на брифинге премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

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«Объявлено намерение остановить поставки природного газа при отсутствии оплаты всего полученного объёма до 20 января. Другими словами, у нас есть официальное письмо, в котором нас уведомили о реальном риске остановки поставок природного газа», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что в «Молдовагаз» не нашли способ, как оплатить стоимость подорожавшего газа, не поднимая тарифов для населения. Сегодня, 19 января, в связи с этим пройдёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в январе стоимость газа для Молдавии, поставляемого из России, выросла с $450 до $647. В энергетической компании «Молдовагаз» призвали повысить тарифы на голубое топливо, которые в ноябре 2021 года уже выросли в 2,4 раза.

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